В Брянске лихача оштрафовали за выезд на «встречку»

СЕГОДНЯ 15:01 2019-01-14T15:01:20+03:00

Нарушителя нашли по записям с видеорегистратора

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В Брянске водителя автомобиля "Хонда" оштрафовали за выезд на встречную полосу. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.

- Около половины третьего 28 декабря на улице Менжинского автомобилист выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершая обгон машины на пешеходном переходе, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Таким образом водитель нарушил Правила дорожного движения.

После административного расследования автомобилиста оштрафовали на пять тысяч рублей.

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