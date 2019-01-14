В Брянске лихача оштрафовали за выезд на «встречку»
Нарушителя нашли по записям с видеорегистратора
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя автомобиля "Хонда" оштрафовали за выезд на встречную полосу. Нарушителя нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.
- Около половины третьего 28 декабря на улице Менжинского автомобилист выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершая обгон машины на пешеходном переходе, - говорят в городской Госавтоинспекции. - Таким образом водитель нарушил Правила дорожного движения.
После административного расследования автомобилиста оштрафовали на пять тысяч рублей.
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