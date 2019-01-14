Брянская область оказалась на 17-м месте в стране по уровню доверия полиции
Министерство внутренних дел России подвело итоги опроса граждан
Брянская область стала одним из регионов с высоким доверием к полиции.Фото: Мария АНАНОВА
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Брянская область стала одним из регионов с высоким доверием к полиции. По итогам соцопроса, который проводила Федеральная служба охрана, наша область заняла 17-е место в стране.
Результаты исследований на днях опубликовало Министерство внутренних дел России.
- Согласно опросам, Брянщина занимает третье место в ЦФО по уровню защищенности граждан и четвертое - по степени доверия полиции и оценке эффективности ее работы, - рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области. - По стране, 15-е и 17-е места соответственно.
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