В магазине Погара торговали мясными продуктами неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 13:37 2019-01-14T15:56:42+03:00

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям

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В одном из магазинов Погара специалисты Россельхознадзора нашли сомнительное по качеству мясо.

- На прилавках лежали субпродукты, фарш, колбаса и сальтисон неизвестного происхождения, - говорят в пресс-службе Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. - Продавец не смог предоставить ветеринарные сопроводительные документы. Также на продукции не было маркировки с указанием даты изготовления, сроков годности и условий хранения.

Так как такое мясо может стать потенциальной опасностью для здоровья граждан, его решили изъять. После экспертизы все продукты уничтожили.

Виновное лицо привлекли к административной ответственности.

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