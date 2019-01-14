Житель Унечского района задушил брата
Трагедия произошла во время застолья
То, что подозреваемый в момент преступления был пьяным, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Иван ВИСЛОВ
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42-летнего жителя унечской деревни Долматово обвиняют в убийстве. Трагедия произошла 8 января. У себя дома подвыпивший мужчина поссорился со своим братом. Во время перепалки, как говорят следователи, случилось страшное - унечанин задушил руками 44-летнего родственника.
- По решению суда фигурант уголовного дела будет находиться под стражей, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - То, что подозреваемый в момент преступления был пьяным, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.
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