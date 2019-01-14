Из-за нечищеных дорог в Брянске застрял мусоровоз

СЕГОДНЯ 12:52 2019-01-14T12:52:39+03:00

Коммунальщики не могут вывезти отходы в Бежичах

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Из-за нечищеных дорог в Бежицком районе Брянска застрял мусоровоз. Это случилось утром в понедельник, 14 января. Коммунальщики не могут вывезти мусор в Бежичах.

- В этом году машины часто не могут вывезти мусор с контейнерных площадок во дворах, - рассказала «Комсомольской правде» в Брянске» в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области. – Жители жалуются на переполненные контейнеры. Там, где могут проехать легковые машины, застревают грузовики.

Утром в понедельник, 14 января, в Брянске пошел снег. Дороги не успели расчистить. Многие горожане стояли в пробках по пути на работу.

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