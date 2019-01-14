СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-14T12:08:55+03:00

По предварительным данным, один из автомобилистов не справился с управлением. Фото: Евгения ГУСЕВА

Водителей автомобилей с тяжелыми травмами отвезли в больницу

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На брянской трассе столкнулись две легковушки, погибли два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 4.10 утром 13 января на 146 километре автодороги «Орел-Брянск-Смоленск - граница с Республикой Беларусь» в Брянском районе.

- По предварительной информации, 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 ехал в строну Смоленска, не справился с управлением, выехал встречную на полосу и столкнулся с "Мазда 6", - уточнили в областной Госавтоинспекции. - На месте ДТП погибли 31-летний и 28-летний пассажиры автомобиля ВАЗ-21102.

У 34-летнего водителя иномарки медики, приехавшие на место автоаварии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб правого колена, перелом правого надколенника. Автомобилисту, который был за рулем отечественного авто, поставили диагноз: "гематома обеих почек, закрытая травма почек, ушиб обеих почек, перелом 12 ребра справа, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга". Обоих мужчин госпитализировали.

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