2019-01-14T11:29:10+03:00
Происшествия

В Брянске сняли на видео пожилую любительницу прикарманить чужое имущество

На пенсионерку завели уголовное дело за кражу[видео]
Елена РАКОВА
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Фото: кадр из видеоФото: кадр из видеоФото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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В Брянске сняли на видео, как пожилая горожанка прикарманила кошелек, забытый пенсионеркой у банкомата.

Кража произошла еще в конце декабря.

- В полицию обратилась 69-летняя жительница Брянска, которая сообщила, что у нее пропал кошелек с 12 тысячами рублей, - говорят в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Оперативники выяснили, что пенсионерка забыла свой кошелек на тумбочке возле банкомата в одном из магазинов. А через несколько минут проходившая мимо женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает, взяла кошелек. Однако момент кражи оказался запечатлен камерой наблюдения.

Полицейские выяснили, что к краже причастна 73-летняя жительница Брянска. Пенсионерка во всем призналась и показала место, где выбросила кошелек. Причиненный ущерб женщина полностью возместила.

На пожилую горожанку завели уголовное дело за кражу. Теперь ей грозит до пяти лет колонии.

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Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

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