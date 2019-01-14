Двое подростков из Суража пойдут под суд за кражу спиртного и энергетиков из магазина

СЕГОДНЯ 11:59 2019-01-14T11:59:16+03:00

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Двух подростков из Суража будут судить за кражу спиртного и энергетиков из магазина самообслуживания. Парням 14 и 15 лет, и теперь за кражу им грозит до пяти лет заключения.

- Двое молодых людей смогли ускользнуть от внимания работников торгового зала и вынесли из магазина, не заплатив, вино и энергетические напитки, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Через пару часов сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ребята уже попадали в поле зрения органов внутренних дел.

Дома у подростков полицейские нашли похищенные напитки, часть из которых парни успели выпить.

Причиненный злоумышленниками ущерб возместили их родители.

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