2019-01-14T10:55:30+03:00
Происшествия

Брянский чиновник и его подчиненная отправятся в колонию за взятки

Вступил в силу приговор экс-начальнику и главному консультанту отдела управления имущественных отношений
Марина АНТОНОВА
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Осужденная женщина обжаловала приговор.Осужденная женщина обжаловала приговор.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Бывший начальник и главный консультант отдела кадастровой оценки и контроля за использованием недвижимости и земельных ресурсов управления имущественных отношений Брянской области отправятся в колонию за получение и передачу взятки. Вступил в законную силу приговор, который вынес Советский районный суд в ноябре прошлого года. Экс-начальника осудили за получение взяток. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу полмиллиона рублей. Его подчиненную осудили на год колонии и 400 тысяч рублей штрафа. На три и два года соответственно их лишили права занимать должности на госслужбе.

В суде установили, что в ноябре 2017 года руководитель отдела получил взятку 100 тысяч рублей за то, что не включил здание, за которое налоги нужно было платить по кадастровой стоимости, в соответствующий перечень. Фирма сэкономила на уплате налогов на имущество организации. Главный консультант выступила посредником в передаче взятки. За это начальник ей передал 45 тысяч рублей.

В декабре 2017 года руководитель отдела получил 75 тысяч рублей за исключение здания из перечня недвижимости, по которым налоговая база определяется по кадастровой стоимости. Он действовал в интересах организации.

Осужденная женщина обжаловала приговор, но областной суд оставил его без изменения.

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