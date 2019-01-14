2019-01-14T09:36:01+03:00
Общество

В Брянской области построят 18 новых очистных сооружений

На это потратят 1,7 миллиарда рублей за шесть лет
Марина АНТОНОВА
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Большинство очистных построили в регионе в 60-х годах прошлого века.Большинство очистных построили в регионе в 60-х годах прошлого века.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянской области на строительство 18 новых очистных сооружений потратят больше 1,7 миллиарда рублей. Региональная программа рассчитана на шесть лет. Построят новые и модернизируют старые очистные в половине районах области. Первые очистные начнут строить в Навлинском районе.

Большинство очистных построили в регионе в 60-х годах прошлого века. Почти все они разрушены или находятся в аварийном состоянии, сообщает Брянск.Новости.RU. Неочищенные сточные воды сбрасывают в реки. В Выгоничстком районе ущерб оценивают в три миллиона рублей. Владельцев очистных оштрафовали на 500 тысяч рублей.

Очистные сооружения, которые отвечают всем требованиям, находятся в Сураже, Клинцах и Новозыбкове. Нет очистных в Рогнедине, Мглине, Навле и Клетне. Кроме Навлинского района очистные появятся в Трубчевском и Почепском районах, а также Сураже, Брасове, Севске, Дубровке и других населенных пунктах.

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