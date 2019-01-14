На Брянщине стали меньше убивать, но больше брать взятки

СЕГОДНЯ 09:05 2019-01-14T09:05:56+03:00

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В прокуратуре Брянской области подсчитали количество преступлений, которые совершили в прошлом году. Их число немного сократилось и составило 14287 преступлений. Это на 1,1 процент меньше показателя прошлого года. Растет преступность в Рогнединском, Унечском и Дубровском районах.

Убивать в регионе стали меньше. За год зарегистрировали 46 убийств. Раскрываемость их составила 96,4 процента. В позапрошлом году брянцы совершили 60 подобных преступлений. Почти на 12 процентов меньше стали продавать наркотики. Всего зарегистрировали 938 преступлений. Половина преступлений в Брянской области – это хищение чужого имущества: кражи, грабежи и разбои. В прошлом году зафиксировали 5152 кражи.

На 3,5 процента выросло количество коррупционных преступлений.

В Брянской области 7266 человека нарушили закон. Из них 1195 человек – это женщины. На 21 процент сократилось число преступлений, которые совершили подростки. Больше несовершеннолетние стали преступать закон в Жуковском, Погарском, Трубчевском, Унечском, Суражском, Брасовском районах и Советском районе Брянска.

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