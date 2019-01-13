2019-01-13T15:19:29+03:00
Происшествия

В Брянске водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

Школьница ушибла ногу
Марина АНТОНОВА
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Полицейские продолжают проверку по факту автоаварии.Полицейские продолжают проверку по факту автоаварии.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Бежицком районе Брянска водитель БМВ-320 сбил девятилетнюю девочку на «зебре». Об автоаварии в дежурную часть ГИБДД днем в субботу, 12 января, сообщили медики из травмпункта, куда обратилась пострадавшая. Школьнице поставили диагноз «ушиб голени» и отпустили ее домой, назначив лечение.

Девочка рассказала, что травму получила в тот же день на улице Делегатской. Ее сбил водитель на иномарке.

Полицейские провели предварительную проверку. Оказалось, что автомобилист около 8.40 ехал со стороны улицы Демьяна Бедного в сторону переулка Каманина. Он сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские продолжают проверку по факту автоаварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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