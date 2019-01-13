Подробности ДТП на трассе под Брянском: погибли два пассажира

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-13T15:09:50+03:00

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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось рано утром в Брянском районе. На трассе столкнулись два легковых автомобиля. В автоаварии погибли два пассажира отечественной легковушки, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Обоих водителей госпитализировали.

ДТП случилось в начале пятого утра в воскресенье, 13 января, в селе Глинищево. 32-летний водитель ВАЗ-21102 ехал в сторону Смоленска. Автомобилист зацепил правую обочину, машину занесло и выбросило на встречную полосу. ВАЗ столкнулся с автомобилем «Мазда 6», за рулем которой был 34-летний водитель. 31-летний и 28-летний пассажиры ВАЗа погибли от полученных травм.

У водителя ВАЗа – травмы почек, перелом ребра, травма головы и сотрясение мозга. У другого автомобилиста диагностировали травму головы, сотрясение мозга и перелом надколенника. Двое пострадавших находятся в больнице.

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