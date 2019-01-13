2019-01-13T11:24:29+03:00
Общество

Брянский чиновник объяснил, почему образуются сосульки на крышах

Это связано с большой потерей тепла
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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Заместитель губернатора Брянской области Александр Жигунов объяснил, почему на крышах образуются большие сосульки. Это связано с потерями тепла через старую кровлю. В тех домах, где крышу отремонтировали, сосульки не образуются и тротуары внизу не скользкие.

За четыре года отремонтировали 1221 крышу в многоквартирных домах, сообщают в пресс-службе областного правительства. В планах ремонта на 2019 год стоит 242 крыши. В регионе перестали использовать шифер для ремонта кровли. Подрядчики применяют только металлочерепицу.

А пока крыши отремонтировали не все, управляющим компаниям придется следить за безопасностью жильцов.

Напомним, на огромные сосульки жалуются жители Брянска. Одна женщина получила травму головы после того, как на нее упала сосулька. Это случилось у дома №6 на улице Дуки.

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