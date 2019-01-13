На трассе под Брянском столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-13T10:53:37+03:00

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На трассе под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Сообщение об автоаварии в селе Глинищево поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 4.25 в воскресенье, 13 января. На место выезжали работники скорой помощи, ГИБДД и МЧС. В ДТП пострадали люди, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Спасателям пришлось вырезать раненых из искореженных машин.

Информация об аварии от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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