2019-01-13T10:48:12+03:00
Происшествия

В Брянске утром сгорел цветочный киоск

Пожар потушили за шесть минут
Марина АНТОНОВА
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В Советском районе Брянска рано утром сгорел цветочный киоск. Пожар случился на улице Объездной. О возгорании сообщили на пульт оперативного дежурного МЧС в 6.28 в воскресенье, 13 января. На место выехали две пожарные машины.

Огонь был внутри киоска на площади шести квадратных метров, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пламя потушили за шесть минут. Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелся киоск.

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