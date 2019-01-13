На ремонт лифтов в брянских больницах потратят 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-13T10:38:15+03:00

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На ремонт лифтов в больницах Брянской области в 2019 году потратят 200 миллионов рублей. Оборудование заменят в тех учреждениях, которые подали заявки.

Проблема устаревшего лифтового оборудования есть во всех медицинских учреждениях региона. Она не решалась десятки лет, сообщает Брянск.Новости.RU. Такая сумма на модернизацию лифтов выделяется впервые за долгое время.

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