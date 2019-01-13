2019-01-13T10:30:19+03:00
Происшествия

В Почепском районе сгорел жилой дом: есть пострадавший

Эксперты выясняют причины пожара
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Почепском районе в субботу вечером сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре в поселке Вяльки поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.06. На место выехали две автоцистерны.

Когда спасатели прибыли, жилой дом размером шесть на пять метров полностью пылал. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы. С огнем справились через полчаса – в 20.56 пламя потушили.

Во время пожара пострадал один человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелся дом.

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