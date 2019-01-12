Двое жителей Жуковки украли семь аккумуляторов из грузовиков
Двух жителей брянского города Жуковка подозревают в краже аккумуляторов из грузовиков. Полицейские поймали злоумышленников.
- Серия краж батарей произошла в Жуковке с октября по декабря прошлого года, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Тогда украли шесть аккумуляторов. Злоумышленники работали по ночам: вскрывали припаркованные грузовики и доставали из них аккумуляторы.
Полицейские задержали 19-летнего и 21-летнего местных жителей. Молодые люди признались, что успели сдать половину украденных батарей в пункты приема металлолома в Брянске. Кроме того, еще одну кражу они успели совершить в областном центре. Оставшиеся аккумуляторы полицейские изъяли и вернули владельцам.
На брянцев завели семь уголовных дел. Санкция по статье «Кража» предусматривает до пяти лет колонии.
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