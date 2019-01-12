В Брянской области ищут пропавшую жительницу Белоруссии

СЕГОДНЯ 16:10 2019-01-12T16:10:10+03:00

56-летняя женщина уехала в наш регион на заработки

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В Брянской области ищут пропавшую 56-летнюю жительницу Белоруссии. Татьяна Шатило уехала в наш регион на заработки, сообщают в группе гомельского поискового отряда в соцсетях. Живет она на улице Совесткой в деревне Дубровка в Гомельской области Белорусии. Татьяна уехала в Россию в начале ноября прошлого года. Сейчас родственники не знают, где находится женщина.

Приметы пропавшей: на вид 55-60 лет, рост 170-175 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы до плеч. Была одета в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, обута в черные сапоги до колен. Среди особых примет - нет некоторых передних зубов, после перелома искревлены пальцы на правой руке.

Если вы видели Татьяну Шатило или знаете, где она находится, сообщите гомельским поисковикам.

Телефоны поискового отряда в Гомеле: +375 29 232 11 11.

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