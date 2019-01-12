В Брянске водитель автобуса сбил пенсионерку-нарушительницу

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-12T13:55:38+03:00

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В Фокинском районе Брянска водитель автобуса ПАЗ сбил 72-летнюю пенсионерку-нарушительницу. Дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера в пятницу, 11 января, на проспекте Московском.

Водитель, ехавший со стороны поселка Свень по улице Белорусской, поворачивал налево на проспект Московский. Пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пострадавшая получила травму головы и сотрясение мозга. Медики отпустили пенсионерку домой, назначив лечение.

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