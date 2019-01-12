В Почепском районе водитель иномарки попал в ДТП из-за пьяного пешехода

СЕГОДНЯ 13:39 2019-01-12T13:39:28+03:00

Машина съехала в кювет и опрокинулась

Изменить размер текста: A A

В Почепском районе водитель «Фольксваген Поло» попал в ДТП, пытаясь объехать пьяного пешехода. Автоавария случилась в начале седьмого вечера в пятницу, 11 января, на 78-м километре автодороги Брянск-Новозыбков.

65-летний автомобилист ехал со стороны Брянска в сторону Унечи. Пьяный пешеход посередине дороги шел в ту же сторону. Чтобы не сбить мужчину, водитель попытался уйти от столкновения. Машина съехала в кювет и опрокинулась.

Травмы получил автомобилист, сообщают в УГИБДД по Брянской области. У пенсионера сломан позвоночник и различные ушибы. Пострадавшего госпитализировали.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».