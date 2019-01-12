В Сураже подросток попал из пневматического пистолета по девятилетнему мальчику

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-12T11:18:38+03:00

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В брянском городе Сураж подросток случайно попал из пневматического пистолета в девятилетнего мальчика. Инцидент произошел днем 5 января. Испуганная мать привела в центральную районную больницу своего сына. У ребенка сильно болела губа. Школьник рассказал, что в него случайно попал стрелявший рядом со снежной горкой подросток.

- Через два часа полицейские установили личность стрелявшего, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Это был 15-летний местный житель.

Парень рассказал, что хотел похвастаться перед ребятами пневматическим пистолетом. И для этого стрелял по своей ледянке. Но одна из пулек срикошетила и попала в проходившего рядом мальчика.

На мать стрелка составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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