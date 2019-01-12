На подворье в Унечском районе поселились пятнистые олени
Новых животных привезли перед новым годом
Фото: "Унечская газета".
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На подворье в селе Белогорщь, что в Унечском районе, поселились четыре пятнистых оленя: три самки и один самец. Животных привезли накануне Нового года из питомника в Подмосковье. Они родились в неволе. Поэтому приучены к вольерам и не боятся людей.
В одном вольере с оленями живет лама по кличке Росинка, сообщает "Унечская газета". Она любит морковь и яблоки, которыми ее угощают посетители подворья.
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