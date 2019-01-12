2019-01-12T10:25:52+03:00
Происшествия

Во время пожара в Брянске пострадал 64-летний пенсионер

На улице 15 лет Октября загорелся двухквартирный дом
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В Володарском районе Брянска вечером в пятницу, 11 января, загорелся дом. Сообщение о пожаре на улице 15 лет Октября поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.12. На место выехали две автоцистерны. Через семь минут спасатели прибыли.

К тому времени двухквартирный частный дом горел полностью. Огонь мог перекинуться на соседние постройки. Поэтому на пожар направили еще три машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы. Огонь тушили с четырех пожарных стволов. Через час, в 21.33, пламя потушили.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», во время пожара пострадал 64-летний пенсионер.

В тот же вечер загорелся диван в частном доме на улице Володарского в Унече. Пожарные спасли из огня одного человека. Экспертам предстоит выяснить причины двух пожаров.

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