Во время пожара в Брянске пострадал 64-летний пенсионер

СЕГОДНЯ 10:23 2019-01-12T10:25:52+03:00

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В Володарском районе Брянска вечером в пятницу, 11 января, загорелся дом. Сообщение о пожаре на улице 15 лет Октября поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 20.12. На место выехали две автоцистерны. Через семь минут спасатели прибыли.

К тому времени двухквартирный частный дом горел полностью. Огонь мог перекинуться на соседние постройки. Поэтому на пожар направили еще три машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Из-за сильного задымления на пожаре работало звено газодымозащитной службы. Огонь тушили с четырех пожарных стволов. Через час, в 21.33, пламя потушили.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске», во время пожара пострадал 64-летний пенсионер.

В тот же вечер загорелся диван в частном доме на улице Володарского в Унече. Пожарные спасли из огня одного человека. Экспертам предстоит выяснить причины двух пожаров.

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