2019-01-11T18:41:08+03:00
Общество

В этом году на отлов и содержание бездомных собак потратят три миллиона рублей

На эти деньги можно будет стерилизовать около 600 животных
Елена РАКОВА
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Для бездомных собак в Брянске создадут приют.Для бездомных собак в Брянске создадут приют.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Примерно 600 бездомных собак в этом году поймают и стерилизуют в Брянске в этом году. Это примерно столько же, как и в прошлом году. На отлов и содержание бездомных животных город получит чуть больше трех миллионов рублей.

- По заявкам жителей собак отлавливают, после чего их оперируют в ветеринарных лечебницах, - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Затем в течение пяти дней животное передерживают и вакцинируют против бешенства. Обратно на волю собаку выпускают с желтой биркой в ухе. По такому опознавательному знаку горожане могут определить, что собака менее агрессивна и привита.

Кстати, для будущего приюта для бездомных животных уже нашли подходящий участок. Чиновники занимаются оформлением необходимых документов, а потом приступят к созданию проектно-сметной документации.

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