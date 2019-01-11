Телефонные мошенники выманили у брянца 40 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:42 2019-01-11T17:44:27+03:00

Лже-сотрудница «службы безопасности» узнала, сколько карт есть у потерпевшего, на какой из них есть деньги и сколько именно

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На днях 60-летний брянец написал заявление в полицию о том, что с его банковской карты пропали больше 40 тысяч рублей.

- По словам горожанина, накануне ему на мобильный позвонила незнакомая женщина, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - Она представилась сотрудницей службы безопасности и сообщила, что с карты мужчины якобы пытались снять деньги. Банк перевод заблокировал, но, если не выполнить все инструкции «службы безопасности» – будет заблокирована сама карта.

Лже-сотрудница «службы безопасности» узнала, сколько карт есть у потерпевшего, на какой из них есть деньги и сколько именно. А дальше она дала инструкции: брянец должен был назвать ей номер карты и код с ее оборотной стороны.

- Когда мужчину попросили назвать код, он заподозрил, что разговаривает с мошенниками, - уточняют в полиции. - И даже вспомнил, что ему советовали никому не сообщать данные своей карты. Собеседница стала пугать его блокировкой карты, до которой оставались считанные минуты. И под ее напором он озвучил запрошенные сведения.

Распрощавшись с потерпевшим, «банковская работница», якобы, переключила жителя Брянска на вышестоящее начальство. Еще одна женщина сообщила, что для отмены блокировки ему остается лишь назвать код, который придет в SMS-сообщении. Мужчина попытался возразить и сказал, что сам сходит в банк и во всем разберется. Но на другом конце провода его запугали тем, что в случае блокировки он должен будет две недели бегать с документами по организациям и не сможет пользоваться своими деньгами. Поступивший код мужчина продиктовал, и женщина, вежливо попрощавшись, поздравила его с разблокировкой карты. Не прошло и минуты, как со счета списали все деньги.

Полицейские собираются завести уголовное дело по статье "Мошенничество" и проверяют все обстоятельства случившегося.

ВАЖНО!

Что делать, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников

(советы брянских полицейских)

- Не вступать в телефонные разговоры с людьми, которые сообщают о блокировке карты или списании с нее денег. Такие вопросы решаются только при личном обращении в банк.

- Никому нельзя сообщать данные своей карты – даже работники банка не имеют права требовать от вас CVV-код (напечатанный на обратной стороне карты), PIN-код или коды подтверждения операций, приходящие в виде смс-сообщений.

- Если же вы все-таки стали жертвой мошенничества, как можно скорее обращайтесь в полицию и в свой банк для отмены перевода.