С крыши дома на жительницу Брянска упала сосулька: женщину госпитализировали
Горожанка получила черепно-мозговую травму
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске горожанка получила травму головы. На голову женщине упала сосулька. ЧП произошло возле дома №6 на улице Дуки, сообщает ГТРК "Брянск". Пострадавшую госпитализировали.
Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Управляющей компании, которая обслуживает этот дом, правоохранители внесли представление.
Также предписания выдают специалисты управления муниципального контроля горадминистрации. С начала нового года они составили 30 предостережений и 25 предписаний по несвоевременному исполнению обязанностей.
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