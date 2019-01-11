2019-01-11T17:00:41+03:00
Происшествия

С крыши дома на жительницу Брянска упала сосулька: женщину госпитализировали

Горожанка получила черепно-мозговую травму
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрацииФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске горожанка получила травму головы. На голову женщине упала сосулька. ЧП произошло возле дома №6 на улице Дуки, сообщает ГТРК "Брянск". Пострадавшую госпитализировали.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Управляющей компании, которая обслуживает этот дом, правоохранители внесли представление.

Также предписания выдают специалисты управления муниципального контроля горадминистрации. С начала нового года они составили 30 предостережений и 25 предписаний по несвоевременному исполнению обязанностей.

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