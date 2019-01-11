В городской бане Трубчевска произошел пожар
Очаг возгорания обнаружили в парилке
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Брянской области
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В городской бане Трубчевска произошел пожар. Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в пятницу, 11 января, в 13.10.
На место выехали два пожарных расчета. Оказавшись на месте, огнеборцы обнаружили очаг возгорания - тлеющий утеплитель в парилке.
За девять минут пожар потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
К счастью, никто из посетителей и персонала бани не пострадал.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возникновения огня.
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