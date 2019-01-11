В Брянске кожно-венерологический диспансер переехал в новое здание
11 января прошло открытие обновленного здания Брянского областного кожно-венерологического диспансера. Медучреждение переехало из помещения областного госпиталя для ветеранов войн в отдельное здание на улице Авиационной.
На ремонт здания потратили около 6,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
Уже через месяц в этом же корпусе откроется филиал поликлиники № 4, которая будет обслуживать семь терапевтических участков. Это более 200 посещений в смену. На работы здесь выделили 3,7 миллиона рублей.
Здесь будут располагаться регистратура, процедурный кабинет, кабинеты врачей-терапевтов, подразделение функциональной диагностики ЭКГ и УЗИ.
Планируется наладить приемы «узких» специалистов: эндокринолога и кардиолога.
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