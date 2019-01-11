В Брянске из окна шестого этажа упала пожилая женщина
Как пишут в соцсетях, пенсионерка погибла
Фото:vk.com, "Типичный Брянск"
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Днем в пятницу, 11 января, в Брянске из окна шестого этажа выпала пенсионерка. О случившейся трагедии на улице Красноармейской рассказали в социальных сетях. Как пишут пользователи, пожилая женщина погибла на месте.
Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе УМВД по Брянской области, на место выехали сотрудники полиции. Правоохранители проводят проверку.
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