В Брянске из окна шестого этажа упала пожилая женщина

СЕГОДНЯ 14:28 2019-01-11T14:28:08+03:00

Как пишут в соцсетях, пенсионерка погибла

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Днем в пятницу, 11 января, в Брянске из окна шестого этажа выпала пенсионерка. О случившейся трагедии на улице Красноармейской рассказали в социальных сетях. Как пишут пользователи, пожилая женщина погибла на месте.

Как рассказали корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе УМВД по Брянской области, на место выехали сотрудники полиции. Правоохранители проводят проверку.

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