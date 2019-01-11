В Брянске 12 января пройдут сплошные проверки на улице Ульянова

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-11T14:01:26+03:00

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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12 января в Брянске на улице Ульянова у гипермаркета будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Здесь с 1.30 до 2.00 пройдут сплошные проверки водителей. Патрули будут следить за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

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