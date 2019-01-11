2019-01-11T14:01:26+03:00
Общество

В Брянске 12 января пройдут сплошные проверки на улице Ульянова

Полицейские будут ловить пьяных автомобилистов
Мария Дедкова
Поделиться:
В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

12 января в Брянске на улице Ульянова у гипермаркета будут дежурить сотрудники Госавтоинспекции. Здесь с 1.30 до 2.00 пройдут сплошные проверки водителей. Патрули будут следить за тем, чтобы за рулем не было пьяных автомобилистов.

В городской Госавтоинспекции напоминают, все участники дорожного движения равноправны в правах и в обязанностях. Будьте предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдайте Правила дорожного движения. Если вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть.

Телефон дежурной части: 74-71-02.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году на отлов и содержание бездомных собак потратят три миллиона рублей
Телефонные мошенники выманили у брянца 40 тысяч рублей
С крыши дома на жительницу Брянска упала сосулька: женщину госпитализировали
В городской бане Трубчевска произошел пожар
«Новогодний марафон» ЛДПР завершился посещением детской областной больницы
В Брянске кожно-венерологический диспансер переехал в новое здание
В Брянске лихача на дорогой иномарке оштрафовали за опасные катания на Кургане Бессмертия
В Брянске из окна шестого этажа упала пожилая женщина
В Клинцовской городской больнице откроют рентгенхирургическое отделение
Житель Выгоничского района до смерти избил знакомого
В Брянске скончалась заслуженный врач России Тамара Чебан
Двух 16-летних студентов обвиняют в краже из супермаркета
Для сдачи досрочного ЕГЭ в Брянской области откроют две площадки
В Брянской области полиция продолжает поиск жертв мошенничества клиники «Мед-Лайф»
Брянцу грозит до семи лет колонии за вырубку леса почти на 19 миллионов рублей
В Брянской области с 1 февраля подорожает единый проездной билет
Департамент региональной безопасности Брянской области временно возглавил Алексей Жук
В Брянске семью с ребенком-инвалидом оставили без жилья
В Брянской области лишились мандатов два депутата, скрывшие свои доходы