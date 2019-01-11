2019-01-11T13:26:29+03:00
Общество

В Клинцовской городской больнице откроют рентгенхирургическое отделение

Здесь установят современный ангиограф
Мария Дедкова
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Здесь установят ангиограф, купленный в прошлом году.Здесь установят ангиограф, купленный в прошлом году.Фото: Алексей ФОКИН
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В сосудистом центре Клинцовской городской больницы готовят к открытию новое рентгенхирургическое отделение. Здесь установят ангиограф, купленный в прошлом году, сообщает ГТРК "Брянск".

Напомним, два таких аппарата купили для Брянского областного кардиодиспансера и первой городской больницы.

СПРАВКА

Ангиограф - кардиологическое рентген-оборудование, предназначенное для диагностики и лечения патологий сердечно-сосудистой системы.

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