В Клинцовской городской больнице откроют рентгенхирургическое отделение
Здесь установят современный ангиограф
Здесь установят ангиограф, купленный в прошлом году.Фото: Алексей ФОКИН
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В сосудистом центре Клинцовской городской больницы готовят к открытию новое рентгенхирургическое отделение. Здесь установят ангиограф, купленный в прошлом году, сообщает ГТРК "Брянск".
Напомним, два таких аппарата купили для Брянского областного кардиодиспансера и первой городской больницы.
СПРАВКА
Ангиограф - кардиологическое рентген-оборудование, предназначенное для диагностики и лечения патологий сердечно-сосудистой системы.
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