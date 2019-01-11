2019-01-11T12:41:05+03:00
Общество

Житель Выгоничского района до смерти избил знакомого

Приятели поссорились во время застолья
Мария Дедкова
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То, что мужчина был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.То, что мужчина был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Житель выгоничского села Малфа предстанет перед судом за то, что до смерти избил знакомого.

По версии следствия, ночью 2 сентября 44-летний мужчина зашел в гости к знакомому в селе Карповка. Во время застолья приятели поссорились.

Подозреваемый избил 30-летнего знакомого. Спустя пять дней от причиненной черепно-мозговой травмы он скончался в больнице.

- Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. -То, что мужчина был пьяным в момент преступления, могут расценить как обстоятельство, отягчающее ответственность.

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