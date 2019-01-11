В Брянске скончалась заслуженный врач России Тамара Чебан

СЕГОДНЯ 12:22 2019-01-11T12:22:28+03:00

Больше 50 лет она проработала в городской больнице №2

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В Брянске 9 января ушла из жизни бывшая заведующая терапевтическим отделением больницы заслуженный врач России Тамара Чебан.

Тамара Евгеньевна родилась в 1935 году в поселке Стеклянная Радица. В 1960 году она начала работать в городской больнице № 2 и трудилась там до 2014-го.

Тамара Чебан обладательница званий «Заслуженный врач РФ», «Отличник здравоохранения», получила Орден Почета и другие награды.

- Тамара Евгеньевна бала добрым, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь к каждому, кто в этом нуждался, - вспоминают коллегу в департаменте здравоохранения Брянской области. - Талантливый врач, щедро делившийся своим мастерством с другими. К каждому пациенту она находила свой индивидуальный подход.

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