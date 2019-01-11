Двух 16-летних студентов обвиняют в краже из супермаркета

СЕГОДНЯ 11:48 2019-01-11T11:48:23+03:00

Юноши попытались вынести из магазина коньяк и конфеты

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В Мглине двух студентов обвиняют в краже из супермаркета. Два 16-летних юноши вынесли из магазина бутылку коньяка и конфеты.

В полицию обратился директор магазина. Злоумышленников увидели работники супермаркета во время просмотра записей с камер наблюдения.

Через пару часов полицейские задержали подозреваемых в краже - двух студентов местного колледжа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Подозреваемые полностью возместили причиненный ущерб. Но это не освобождает юношей от ответственности. За кражу им грозит до пяти лет колонии.

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