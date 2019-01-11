Двух 16-летних студентов обвиняют в краже из супермаркета
В Мглине двух студентов обвиняют в краже из супермаркета. Два 16-летних юноши вынесли из магазина бутылку коньяка и конфеты.
В полицию обратился директор магазина. Злоумышленников увидели работники супермаркета во время просмотра записей с камер наблюдения.
Через пару часов полицейские задержали подозреваемых в краже - двух студентов местного колледжа, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Подозреваемые полностью возместили причиненный ущерб. Но это не освобождает юношей от ответственности. За кражу им грозит до пяти лет колонии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».