Для сдачи досрочного ЕГЭ в Брянской области откроют две площадки

СЕГОДНЯ 11:13 2019-01-11T11:25:23+03:00

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В Брянской области началась подготовка к сдаче ЕГЭ-2019. Для допуска к экзамену в этом году необходимо было написать итоговое сочинение. Его писали 5498 брянцев, из них 5478 выпускников этого года. Практически все ребята справились с заданием, лишь 28 выпускников получили «незачет». Они смогут пересдать сочинение в резервный день 6 февраля.

В этом году сдача ЕГЭ стартует 20 марта. Тогда состоится первый экзамен для досрочников. В области в досрочный период будут работать два пункта приема в Брянске и Новозыбкове, пояснят пресс-служба правительства Брянской области. В основной период - откроют 51 площадку.

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