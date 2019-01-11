Брянцу грозит до семи лет колонии за вырубку леса почти на 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:34 2019-01-11T10:34:19+03:00

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Жителя Брянского района будут судить за незаконную вырубку леса. По версии следствия, рабочие под руководством злоумышленника срубили деревья на сумму около 19 миллионов рублей.

- 37-летний мужчина не имел необходимых для заготовки древесины документов, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В Карачевском районе его рабочие вырубили 700 кубометров леса.Часть заготовленной древесины подозреваемый продал, остальное - изъяли сотрудники полиции.

Теперь брянец отправится под суд. За это преступление ему грозит до семи лет колонии с крупным штрафом.

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