Брянцу грозит до семи лет колонии за вырубку леса почти на 19 миллионов рублей
Жителя Брянского района будут судить за незаконную вырубку леса. По версии следствия, рабочие под руководством злоумышленника срубили деревья на сумму около 19 миллионов рублей.
- 37-летний мужчина не имел необходимых для заготовки древесины документов, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В Карачевском районе его рабочие вырубили 700 кубометров леса.Часть заготовленной древесины подозреваемый продал, остальное - изъяли сотрудники полиции.
Теперь брянец отправится под суд. За это преступление ему грозит до семи лет колонии с крупным штрафом.
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