2019-01-11T10:34:19+03:00
Общество

Брянцу грозит до семи лет колонии за вырубку леса почти на 19 миллионов рублей

Срубленные деревья 37-летний мужчина готовил на продажу
Мария Дедкова
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Фото: Анна АбразумоваФото: Анна Абразумова
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Жителя Брянского района будут судить за незаконную вырубку леса. По версии следствия, рабочие под руководством злоумышленника срубили деревья на сумму около 19 миллионов рублей.

- 37-летний мужчина не имел необходимых для заготовки древесины документов, - поясняют в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В Карачевском районе его рабочие вырубили 700 кубометров леса.Часть заготовленной древесины подозреваемый продал, остальное - изъяли сотрудники полиции.

Теперь брянец отправится под суд. За это преступление ему грозит до семи лет колонии с крупным штрафом.

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