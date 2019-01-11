В Брянской области с 1 февраля подорожает единый проездной билет

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-11T10:16:32+03:00

Теперь он будет стоить 380 рублей

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С 1 февраля в Брянской области подорожает единый социальный проездной билет. Постановление о повышении стоимости подписал глава региона Александр Богомаз 31 декабря.

Так, цена единого билета на месяц составит 380 рублей. Это на 15 рублей больше, чем в прошлом году.

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