Департамент региональной безопасности Брянской области временно возглавил Алексей Жук

СЕГОДНЯ 09:45 2019-01-11T09:45:49+03:00

На этом посту он сменил ушедшего Сергея Седякина

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Временно исполняющим обязанности директора департамента региональной безопасности Брянской области стал Алексей Жук. Об этом сообщают на сайте правительства нашего региона.

На этом посту Алексей Жук сменил ушедшего Сергея Седякина. Последний занимал должность руководителя департамента с января 2018-го. В то время как, Алексей Юрьевич был его заместителем.

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