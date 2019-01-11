В Брянске семью с ребенком-инвалидом оставили без жилья

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-11T09:29:12+03:00

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В Брянске семья с ребенком-инвалидом осталась без жилья, положенного по закону.

В прокуратуру обратилась жительница Бежицкого района. Горожанка рассказала, о нарушении прав ее ребенка. Правоохранители начали проверку.

Оказалось, что Бежицкая районная администрация включила семью в список граждан, имеющих право на внеочередное получение квартиры. Но по решению жилищной комиссии инвалида исключили из этого списка. Суд, куда мама ребенка обжаловала принятое решение, принял ее сторону.

Чиновники вновь включили семью в списки, но уже спустя два месяца вновь убрали.

- Аргументом стало то, что заболевания ребенка перестало входить в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, - поясняют в пресс-службе прокуратуры Брянской области. -Но принятое решение является незаконным. Право на внеочередное обеспечение жильем возникло до изменения законодательства.

Правоохранители вместе с матерью снова обратились в суд для того, чтобы признать незаконным решение администрации.

Бежицкий районный суд требования прокурора удовлетворил. Семье из Бежицы должны предоставить квартиру.

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