2019-01-11T09:07:30+03:00
Общество

В Брянской области лишились мандатов два депутата, скрывшие свои доходы

Один народный избранник "забыл" упомянуть о пяти земельных участках, другой - о квартире в Санкт-Петербурге
Мария Дедкова
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Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки деклараций народных избранников.Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки деклараций народных избранников.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Раньше срока свои полномочия сложили два брянских депутата. Они предоставили неполные сведения о своих доходах.

Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки деклараций народных избранников.

Так, депутат Климовского районного Совета народных депутатов "забыла" упомянуть в документах пять земельных участках и расположенных на них магазинах, столовой и гостинице.

Депутат Жуковского районного Совета народных депутатов не стал рассказывать об имуществе своей жены - квартире площадью 88 квадратных метров в Санкт-Петербурге.

- На нарушения прокурор указал в представлении, внесенном губернатору, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После его рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены.

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