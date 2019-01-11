В Брянской области лишились мандатов два депутата, скрывшие свои доходы

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-11T09:07:30+03:00

Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки деклараций народных избранников. Фото: Иван ВИСЛОВ

Один народный избранник "забыл" упомянуть о пяти земельных участках, другой - о квартире в Санкт-Петербурге

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Раньше срока свои полномочия сложили два брянских депутата. Они предоставили неполные сведения о своих доходах.

Нарушения антикоррупционного законодательства нашла прокуратура во время проверки деклараций народных избранников.

Так, депутат Климовского районного Совета народных депутатов "забыла" упомянуть в документах пять земельных участках и расположенных на них магазинах, столовой и гостинице.

Депутат Жуковского районного Совета народных депутатов не стал рассказывать об имуществе своей жены - квартире площадью 88 квадратных метров в Санкт-Петербурге.

- На нарушения прокурор указал в представлении, внесенном губернатору, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - После его рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены.

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