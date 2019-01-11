В Брянске по записи с видеорегистратора наказали водителя, проехавшего на красный свет

СЕГОДНЯ 08:53 2019-01-11T08:53:11+03:00

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В Брянске водителя "Лады Калина" привлекли к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора. Наорушителя нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.

На кадрах видно, что автомобилист нарушил ПДД 9 января около двух часов дня в районе дома № 8 на улице 3-го Интернационала.

После расследования водителя оштрафовали на тысячу рублей, сообщают в городской Госавтоинспекции.

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