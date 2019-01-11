В Брянске по записи с видеорегистратора наказали водителя, проехавшего на красный свет
Видео, попавшее в интернет, заметили полицейские
Фото: ОГИБДД по городу Брянску
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В Брянске водителя "Лады Калина" привлекли к административной ответственности за проезд на красный сигнал светофора. Наорушителя нашли по записи с видеорегистратора, которую выложили в интернет.
На кадрах видно, что автомобилист нарушил ПДД 9 января около двух часов дня в районе дома № 8 на улице 3-го Интернационала.
После расследования водителя оштрафовали на тысячу рублей, сообщают в городской Госавтоинспекции.
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