В Брянске ищут родителей для новорожденного Юрия

10 Янв. 2019 2019-01-10T18:43:10+03:00

Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мама мальчика оставила его в родильном доме

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В Брянске без родителей остался новорожденный Юрий. Мальчику еще не исполнилось месяца.

Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление.

Сейчас, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, за маленьким Юрой ухаживают врачи. Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут его в семью.

Если вы хотите взять мальчика на воспитание обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Куда обращаться?

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103, каб. 6, телефон 8(4832) 64-23-86.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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