В Брянске ищут родителей для новорожденного Юрия
В Брянске без родителей остался новорожденный Юрий. Мальчику еще не исполнилось месяца.
Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление.
Сейчас, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, за маленьким Юрой ухаживают врачи. Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут его в семью.
Если вы хотите взять мальчика на воспитание обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.
Куда обращаться?
г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103, каб. 6, телефон 8(4832) 64-23-86.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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