2019-01-10T18:43:10+03:00
Общество

В Брянске ищут родителей для новорожденного Юрия

Мама мальчика оставила его в родильном доме
Мария Дедкова
Поделиться:
Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление.Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Брянске без родителей остался новорожденный Юрий. Мальчику еще не исполнилось месяца.

Мать малыша оставила его в родильном доме и подписала согласие на усыновление.

Сейчас, как рассказывают в пресс-службе брянской мэрии, за маленьким Юрой ухаживают врачи. Мальчику очень нужны любящие и заботливые родители, которые как можно скорее заберут его в семью.

Если вы хотите взять мальчика на воспитание обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации.

Куда обращаться?

г. Брянск, ул. Октябрьская, д. 103, каб. 6, телефон 8(4832) 64-23-86.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году в Брянской области купят 700 квартир для молодых врачей
Новым прокурором Клинцов стал Денис Бадьин
В прошлом году по вине пьяных водителей в Брянске пострадали 28 человек
В Брянске таможенники изъяли у украинцев запрещенные грецкие орехи
На Первомайском мосту в Брянске возобновились работы после новогодних праздников
На борьбу со снегом в Брянске вышли 75 единиц дорожной техники
БМЗ возглавил новый генеральный директор
Жители Клинцов смогут пожаловаться прокурору области
В Брянске трех автомобилистов оштрафовали по записи с видеорегистратора
Житель Брянска перешел по ссылке из смс и лишился 8,5 тысяч рублей
В заказнике «Клетнянский» вырубили лес на 700 тысяч рублей
Брянца будут судить за то, что он смастерил самодельные нунчаки
Брянцам предложили пересчитать водоплавающих птиц
Под суд за получение взяток пойдет зампред Брянской областной Думы Юрий Гапеенко
Брянский депутат Николай Валуев удивился росту цен на бензин в Москве
На новогодних каникулах через границу в Брянской области дважды пытались провезти наркотики
В Брянске за новогодние каникулы сосульки не сбивали в 150 дворах
В команды сборной России могут попасть 33 брянских спортсмена