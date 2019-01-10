2019-01-10T18:07:21+03:00
Общество

Новым прокурором Клинцов стал Денис Бадьин

Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской областиФото: пресс-служба прокуратуры Брянской области
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Новым прокурором города Клинцы стал Денис Бадьин. Приказ о его назначении подписал Генпрокурор России.

Денис Александрович, как сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, родился в 1977 году в Челябинске.В 2000 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

После работал помощником, заместителем прокурора Агаповского района, прокурором Кизильского района, Ашинским городским прокурором Челябинской области, затем стал прокурором Почепского района Брянской области.

Классный чин – старший советник юстиции.

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