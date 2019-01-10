2019-01-10T17:57:25+03:00
Общество

В прошлом году по вине пьяных водителей в Брянске пострадали 28 человек

Еще трое погибли
Мария Дедкова
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Полицейские напоминают, что "пьяная" езда наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.Полицейские напоминают, что "пьяная" езда наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В прошлом году на дорогах в Брянске произошло 23 дорожно-транспортных происшествия с пьяными автомобилистами. В этих авариях три человека погибли и 28 получили травмы различных степеней тяжести.

- К сожалению, практика показывает, что ни трагическая статистика, ни уголовная ответственность, ни серьезные штрафы не избавляют водителей от желания прокатиться за рулем в состоянии опьянения, - говорят в городской Госавтоинспекции. - К административной ответственности привлекли 325 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Еще 507 автомобилистов отказались от прохождения освидетельствования. А 90 человек сели за руль авто пьяными уже во второй раз.

Полицейские напоминают, что "пьяная" езда наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

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