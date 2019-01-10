2019-01-10T17:48:10+03:00
Общество

В Брянске таможенники изъяли у украинцев запрещенные грецкие орехи

Груз иностранцы везли в дорожной сумке
Мария Дедкова
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9 января брянские таможенники задержали украинцев с 173 килограммами грецких орехов.

- Незаконный груз нашли наши инспекторы, во время фитосанитарного контроля на пункте пропуска "Брянск-Орловский", - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Орехи у иностранцев изъяли из-за запрета Россельхознадзора на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров поездов из Украины.

Орехи вернули соседнему государству.

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