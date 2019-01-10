В Брянске таможенники изъяли у украинцев запрещенные грецкие орехи
Груз иностранцы везли в дорожной сумке
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9 января брянские таможенники задержали украинцев с 173 килограммами грецких орехов.
- Незаконный груз нашли наши инспекторы, во время фитосанитарного контроля на пункте пропуска "Брянск-Орловский", - рассказывают в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
Орехи у иностранцев изъяли из-за запрета Россельхознадзора на ввоз продукции в ручной клади и багаже пассажиров поездов из Украины.
Орехи вернули соседнему государству.
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