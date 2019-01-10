На Первомайском мосту в Брянске возобновились работы после новогодних праздников

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:41:01+03:00

На объекте трудятся около 40 человек

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На Первомайском мосту в Брянске прошло первое в этом году выездное совещание. Строители приступили к работам 9 января.

Сейчас на объекте трудятся около 40 рабочих. Они продолжают бетонировать опоры и делать "рубашки" из арматуры.

- Представитель технадзора заверил, что серьезных нареканий к качеству работ нет, -говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Возникающие замечания устраняют своевременно.

Напомним, реконструкция второй очереди Первомайского моста началась в июне прошлого года. Сдать объект к подрядчик предполагает ко Дню города.

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