На Первомайском мосту в Брянске возобновились работы после новогодних праздников
На объекте трудятся около 40 человек
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На Первомайском мосту в Брянске прошло первое в этом году выездное совещание. Строители приступили к работам 9 января.
Сейчас на объекте трудятся около 40 рабочих. Они продолжают бетонировать опоры и делать "рубашки" из арматуры.
- Представитель технадзора заверил, что серьезных нареканий к качеству работ нет, -говорят в пресс-службе брянской мэрии. - Возникающие замечания устраняют своевременно.
Напомним, реконструкция второй очереди Первомайского моста началась в июне прошлого года. Сдать объект к подрядчик предполагает ко Дню города.
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