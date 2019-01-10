2019-01-10T17:26:24+03:00
Общество

На борьбу со снегом в Брянске вышли 75 единиц дорожной техники

Пешеходные дорожки и остановки убирают 200 человек
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске продолжается уборка дорог от снега. На улицы города выехали 75 единиц дорожной техники. 200 человек убирают от снега остановки и пешеходные дорожки.

- Продолжается расчистка улиц первой категории во всех районах Брянска: Никитина, Пушкина, Рылеева, Чернышевского, Октябрьская дамба, Рылеевский путепровод, железнодорожный вокзал, проспекты Московский, Ленина, Станке Димитрова и другие, - пояняют в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также в поселке Белые Берега дороги будет расширять грейдер.

К слову, как рассказывают дорожники, за десять дней нового года они вывезли из Брянска 10 тысяч тонн снега.

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