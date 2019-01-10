Жители Клинцов смогут пожаловаться прокурору области
Личный прием граждан Александр Войтович проведет 15 января
Изменить размер текста:
15 января в Клинцах прокурор области Александр Войстович встретится с местными жителями. Горожане смогут пообщаться с главным прокурором 15 января с 13.00 до 14.00.
Предварительно записаться на прием можно по телефону или в прокуратуре Клинцов.
Клинчане могут обратиться на прием с заявлением о нарушении законов, своих прав и свобод либо в интересах близких. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.
ВАЖНО
Телефон прокуратуры Клинцов: 8 (48336) 4-13-52
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».