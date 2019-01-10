Жители Клинцов смогут пожаловаться прокурору области

10 Янв. 2019 2019-01-10T16:46:24+03:00

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15 января в Клинцах прокурор области Александр Войстович встретится с местными жителями. Горожане смогут пообщаться с главным прокурором 15 января с 13.00 до 14.00.

Предварительно записаться на прием можно по телефону или в прокуратуре Клинцов.

Клинчане могут обратиться на прием с заявлением о нарушении законов, своих прав и свобод либо в интересах близких. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность.

ВАЖНО

Телефон прокуратуры Клинцов: 8 (48336) 4-13-52

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